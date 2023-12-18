Убийца ASUS ROG Phone 8: Nubia Red Magic 9 Pro выходит на глобальный рынок [цена]

В конце прошлого месяца Nubia представила игровые смартфоны серии Red Magic 9, а сегодня компания объявила о релизе на глобальном рынке. Главным конкурентом новинок будут грядущие флагманы ASUS ROG Phone 8 и 8 Pro, об их технических характеристиках мы подробно написали в этом материале.

Согласно официальному сайту Nubia, в Европе и США будет доступен лишь Red Magic 9 Pro. Сбор предзаказов начнётся 27 декабря, а в продажу смартфон поступит 3 января. Состоится ли релиз модели Red Magic 9 Pro+ на глобальном рынке, пока неизвестно.

В США Red Magic 9 Pro поступит в продажу по следующим ценам:

(12/256 ГБ) чёрный — 649 $ (58 750 ₽)

(16/512 ГБ) чёрный прозрачный — 799 $ (72 350 ₽)

(16/512 ГБ) белый прозрачный — 799 $ (72 350 ₽)

В Европе смартфон будет доступен в аналогичных конфигурациях по цене 649 евро (64 200 ₽) и 799 евро (79 000 ₽) соответственно. Для сравнения, в Китае Red Magic 9 Pro (12/256 ГБ чёрный) поступил в продажу по цене 4799 юаней (61 200 ₽), что по текущему курсу немного дороже, чем цена в США.

Что касается технических характеристик Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, смартфоны получили флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, высокоскоростной дисплей со скрытой подэкранной сёлфи-камерой, гибридную систему охлаждения с турбиной со скоростью вращения до 22 000 об/мин, сенсорные триггеры, RGB-подсветку и много других игровых фишек о которых мы подробно написали в этом материале.