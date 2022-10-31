Предполагаемые Samsung Galaxy S23 и S23+ появились на постере

В Twitter опубликовали качественный постер с будущими Galaxy S23 и S23+. Сообщается, что изображение принадлежит китайскому сотому оператору KT для сбора предзаказов с 23 декабря по 5 января. Однако, не стоит исключать, что это может оказаться любительскими рендерами.

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Свою флагманскую линейку Galaxy S23 южнокорейский производитель должен представить в начале января. Представленный постер подтверждает ранние рендеры на новинки. Изменения в дизайне будут совсем незначительными — Samsung просто уберет блок камер для всех версий. Про это уже давно шутят в Twitter:

В целом, сейчас многие аналитики и инсайдеры утверждают, что линейка S23 будет скучной и недостаточно «флагманской». Почитать о них можно тут и тут.