Инсайдер назвал характеристики Samsung Galaxy S23

Инсайдер Йогеш Брар опубликовал характеристики будущего флагмана Samsung Galaxy S23. Смартфон еще не вышел, но его уже ругают все аналитики и инсайдеры.

Galaxy S23 приписывают 6,1-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Процессором будет выступать Snapdragon 8 Gen 2, емкость аккумулятора, на удивление, маленькая — 3900 мАч + поддержка проводной 25-ваттной и беспроводной 15-ваттной зарядок. Объем оперативной памяти составит 8 Гб, флеш-память — 128/256 Гб.

Рендеры Samsung Galaxy S23

Основная камера получит датчики на 50, 12 и 10 Мп. У фронтальной камеры будет 10 Мп.

Как и упомянули выше, уже сейчас многие аналитики и инсайдеры утверждают, что смартфон будет скучным и недостаточно «флагманским». Ждем дальнейшие подробности.

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