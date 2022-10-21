Samsung Galaxy S23 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 2 засветился в Geekbench

В базе Geekbench появился Samsung Galaxy S23 Ultra. Он проходит под кодовым названием SM-S918U.

Из данных бенчмарка видно, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 (Kalama), который работает на частоте до 3,36 ГГц. Объем оперативной памяти будет не меньше 8 Гб. Новинка будет поставляться с Android 13 из коробки и фирменной оболочкой One UI 5.0.

В одноядерном и многоядерном тестах Galaxy S23 Ultra набрал 1521 и 4689 баллов. Для сравнения, S23 набрал 1524 и 4597 баллов в том же тесте.

Также предполагается, что Samsung Galaxy S23 Ultra получит быструю 25-ваттную зарядку, это будет странным решением, так как модель этого года Galaxy S22 Ultra поддерживает 45-ваттную быструю и 15-ваттную беспроводную зарядки. Емкость батареи S23 Ultra будет стандартная — 5000 мАч.

Линейку Galaxy S23 должны презентовать в январе или феврале 2023 года на мероприятии Samsung Unpacked. Новая Galaxy S-серия будет включать три новые модели: Galaxy S23, S23 Ultra и Galaxy S23 Plus.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!