Появился тизер Moto Razr 2022 в разложенном виде

Motorola представит свою новую раскладушку Moto Razr 2022 и первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой уже 2 августа.

Чем ближе презентация, тем больше становится известно про смартфоны. Например, сейчас генеральный менеджер одного подразделения Lenovo Чен Джин опубликовал тизер раскладушки в разложенном состоянии. Сразу видно, что нижний выступ в смартфоне убрали практически совсем, а под селфи-камеру сделали маленький вырез.

Помимо этого, Moto Razr 2022 сравнили с iPhone 13 Pro Max. По словам Чена Джина габариты у устройств аналогичны, а оба экрана получили по 6,7 дюймов.

Также стало известно, что в складной новинке использовали звездообразный шарнир третьего поколения. Это сделало складку в разложенном состоянии намного незаметнее и позволило уменьшить расстояние между частями корпуса.

Что еще известно про Moto Razr 2022? У новинки будет 50-мегапиксельная основная камера + 13-мегапиксельная широкоугольная. Емкость аккумулятора составит 3500 мАч, объем оперативной памяти — 12 Гб, встроенной флеш-памяти — 512 Гб. Внешний 3х-дюймовый дисплей будет полноценно функционировать: на нем можно будет открывать любые приложения, а не только смотреть уведомления.

Обе новинки, которые Motorola покажет 2 августа будут работать на Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ждем анонс.

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