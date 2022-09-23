Moto Razr 2022 скоро появится на глобальном рынке

В сети появились рекламные материалы будущего складного смартфона Motorola Razr (2022), которые демонстрируют его внешний вид. На рендерах показано устройство в разных вариантах. Судя по всему, новинка скоро выйдет на глобальный рынок. Материалы опубликовал известный инсайдер Эван Бласс.

При этом интересна дата и время на скриншотах — 11:35, 3 апреля, вторник. Однако до 2023 года третий день апреля не выпадает на вторник. Такое было 49 лет назад. Именно 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola сделал первый в истории звонок с помощью DynaTAC — прототипа первого в мире сотового телефона.

Смартфон анонсировали в прошлом месяце. Ему приписывают экран OLED с частотой 144 Гц и поддержкой HDR10+, новый шарнир и современный процессор Snapdragon 8 Gen1+. Камеры получат модули в 50 и 13 Мп с оптической стабилизацией.

На китайском рынке «раскладушка» Razr 2022 уже есть в продаже за ¥5999 (около $856). Цены глобальной версии не сообщаются.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!