Apple могут обязать продавать айфоны только с зарядкой USB-C

Я настолько стар, что застал то время, когда у каждого производителя гаджетов (мобильных телефонов), был эксклюзивный разъем для зарядки. А поэтому, если он вышел из строя, трудно было подобрать что-то похожее. В последние годы ситуация кардинально изменилась, и сейчас практически все производители выпускают зарядные с разъемом microUSB.

Но видимо, Европейскому парламенту и этого стало мало, и теперь они желают, чтобы все производители мобильных устройств комплектовали зарядные устройства разъемом USB-C, в том числе и Apple. Уже сейчас разрабатывается законопроект, который может обязать «яблочных» выпускать именно такие зарядные устройства. Вот почему руководители компании всячески препятствуют его продвижению.

Но увы, данный закон уже был принят большинством членов Европарламента. По их мнению, это позволит сократить количество отходов, а руководству Европы в «полной мере участвовать в регулировании рынка». Напомним, что Apple только в 2019 году начала комплектовать разъемом USB-C свои девайсы. Пока только iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.