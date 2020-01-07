Apple могут обязать продавать айфоны только с зарядкой USB-C
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Apple могут обязать продавать айфоны только с зарядкой USB-C

Я настолько стар, что застал то время, когда у каждого производителя гаджетов (мобильных телефонов), был эксклюзивный разъем для зарядки. А поэтому, если он вышел из строя, трудно было подобрать что-то похожее. В последние годы ситуация кардинально изменилась, и сейчас практически все производители выпускают зарядные с разъемом microUSB.

Но видимо, Европейскому парламенту и этого стало мало, и теперь они желают, чтобы все производители мобильных устройств комплектовали зарядные устройства разъемом USB-C, в том числе и Apple. Уже сейчас разрабатывается законопроект, который может обязать «яблочных» выпускать именно такие зарядные устройства. Вот почему руководители компании всячески препятствуют его продвижению.

1 56

Но увы, данный закон уже был принят большинством членов Европарламента. По их мнению, это позволит сократить количество отходов, а руководству Европы в «полной мере участвовать в регулировании рынка». Напомним, что Apple только в 2019 году начала комплектовать разъемом USB-C свои девайсы. Пока только iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить