В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома

Всем навязали мнение, что устройства от Apple невозможно взломать, а если и удается это сделать, то это очень кропотливое занятие и под силу лишь опытному хакеру. Но это вовсе не так и доказали это представители Pangu, команды, известной своими джейлбрейками для iOS. О появлении уязвимости для устройств, работающих на iOS, объявили представители Digitpol.

Уязвимость, с помощью которой добывается конфиденциальная информация, связана с процессорами, которые применяются в таких устройствах. Речь идет о SEP (Secure Enclave Processor), которые используются в мобильных устройствах для хранения личной информации. Именно здесь хранятся все пароли пользователя, его биометрические параметры, а также приватные данные для входа в свои аккаунты на различных сервисах.

Чтобы получить доступ к данным используется эксплойт Checkm8. Да, это тот же эксплойт, с помощью которого удалось установить джейлбрейк на iOS-устройства. Если верить хакерам, то данная уязвимость позволяет сделать общедоступной личную информацию, но для этого нужно подобрать пароль для входа. А сделать это будет не так сложно, как могло показаться, ведь после десяти неверных попыток, автоматическая блокировка гаджета не происходит, так как действует эксплойт Checkm8.

Специалисты по безопасности утверждают, что в опасную зону такого взлома попали все iPhone или iPad, которые работают на чипсетах чипах А7-А11, то есть все мобильные устройства, начиная со старенького iPhone 5s, и заканчивая современным iPhone X. Единственным условием для обхода защиты является наличие физического доступа к устройству.

Но самое обидное то, что эту уязвимость нельзя исправить даже на программном уровне. На данный момент эксперты по безопасности посоветовать могут лишь одно. Все обладатели устройств от Apple, которые были выпущены с 2013 по 2017 годы, должны избавиться от них, либо в крайнем случае установить сложный цифровой пароль.