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Новости

Появилось новое фото OLED-дисплея iPhone 12

Сетевые источники опубликовали качественное фото дисплейного модуля одного из смартфонов серии iPhone 12. И, хотя это не официальное изображение, его источником выступил инсайдер под пседонимом Mr. White. Ранее он показал фото чипа A14 Bionic и адаптера питания Apple можностью 20 Вт.

  • Slack Imgs

Судя по снимку, новый дисплей располагает шлейфом в нижней части, тогда как у 11-й модели он находится слева. Скорее всего, это связано с изменениями внутренней компоновки устройства. Предполагается, что шлейф разместили иначе из-за антенн 5G. Также на левую сторону «переедет» слот для SIM-карты.

А вот так выглядит ещё один снимок экрана. Обращает на себя внимание довольно большая «монобровь», хотя об это ранее уже было известно.

  • Twitter Eevlcbxumamuqfc

На данный момент неясно, для какого именно iPhone 12 может быть сделан этот дисплей. На фото нет никаких иных объектов, что не позволяет оценить масштаб и прикинуть размеры.

Как ожидается, новинки могут показать уже в сентябре-октябре. В этом году запланированы четыре модели. Младшая получит 5,4-дюймовый дисплей, две смогут похвастаться 6,1-дюймовыми матрицами, а самый старший iPhone 12 Pro Max будет оснащён 6,7-дюймовым экраном.

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