Появилось изображение новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

В следующем году компания Samsung Electronics выпустит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Предыдущая версия была представлена в феврале 2019 года.

Сейчас появились первое изображение и видео новинки. Чем именно будут отличаться Galaxy Buds+ от предыдущей версии неясно. Известно, что наушники оснащены модулями Bluetooth 5.0, акселерометром, у них есть поддержка сенсорного управления и зарядки от смартфона.

Новые Galaxy Buds+ выпустят вместе с флагманской линейкой Samsung Galaxy S11 на специальном мероприятии в Сан-Франциско, которое состоится 18 февраля.