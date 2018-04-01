Появилось изображение новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+
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Новости

Появилось изображение новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds+

В следующем году компания Samsung Electronics выпустит новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Предыдущая версия была представлена в феврале 2019 года.

Galaxy Buds 1

Сейчас появились первое изображение и видео новинки. Чем именно будут отличаться Galaxy Buds+ от предыдущей версии неясно. Известно, что наушники оснащены модулями Bluetooth 5.0, акселерометром, у них есть поддержка сенсорного управления и зарядки от смартфона.

Новые Galaxy Buds+ выпустят вместе с флагманской линейкой Samsung Galaxy S11 на специальном мероприятии в Сан-Франциско, которое состоится 18 февраля.

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