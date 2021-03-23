Обзор наушников Samsung Galaxy Buds Pro: крутые и стильные

Защита от воды и пыли, активное шумоподавление, два драйвера – это всё про флагманские наушники Samsung Galaxy Buds Pro. В них есть буквально всё, что сейчас можно найти сейчас на рынке. Тут тебе и активное шумоподавление с множеством микрофонов, умное переключение и сами по себе достаточно симпатичные. Но обо всём по порядку.

Характеристики

Модель: Galaxy Buds Pro

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC, Samsung Scalable Codec

Подключение: Bluetooth 5.0

Количество микрофонов: 3

Степень защиты: IPX7

Время работы: 8 часов (обычный режим) 5 часов (режимом активного шумоподавления)

Время работы с зарядным кейсом: 28 часов

Стоимость: 17 990 рублей

Комлектация

Поставляется устройство в небольшой квадратной коробке. В ней находится инструкция, кабель USB Type-C для зарядки и три пары амбушюр, которые отходят от наушников с характерным щелчком. Поэтому подобрать под своё ухо получится практически у каждого. Больше рассказать тут нечего.

Дизайн

Кейс можно назвать классикой, он маленький, сделан из пластика с приятным матовым покрытием, не собирает отпечатки пальцев и не люфтит. Легко помещается в карман штанов. При закрытии чехла исходит лёгкий хлопок от магнитов, которые плотно закрывают крышку. Поэтому случайное раскрытие чехла в кармане и пропажа наушники сведена к минимуму.

Спереди и внутри размещены световые индикатора, показывающие состояние заряда наушников и кейса. Внутренний индикатор расскажет о заряде наушников, а внешний – о кейсе. Также кейс поддерживает беспроводную зарядку, удобная вещь, особенно если в телефоне есть реверсивная зарядка.

Сами по себе наушники выполнены весьма нестандартно. Внешняя панель красиво переливается и тем самым выполняю функцию модного аксессуара. Всего на выбор есть три цвета: черный, серебристый и фиолетовый. Все симпатичные и довольно красивые.

Сразу оговорюсь, что правильная посадка зависит ещё от размера амбушюр. Например, добиться идеальной посадки в маленьких ушах будет тяжело. В наушниках есть небольшой выступ, который может давить на ножку завитка внешнего уха и тем самым вызывая не самые приятные чувства и даже боль. У меня появилась схожая проблема, но из-за неверной подобранной насадки, после устранения этого пробела, наушники не доставляют какого-либо дискомфорта. Поэтому настоятельно рекомендую вначале их самому померить и только потом приобретать.

Сами наушники защищены от влаги по стандарту IPX7 и способны выдержать полчаса на глубине до 1 метра. Но не стоит забывать, что техника не переживёт солёной воды. Поэтому про купание с ними на море – забудьте сразу.

Управление

Наушники не оснащены кнопками, всё взаимодействие с ними происходит с помощью касаний очень чувствительных сенсоров на внешней стороне корпуса. Те самые сенсоры можно настроить под своё действие через фирменное приложение Galaxy Wearable, которое можно установить на любое устройство. Нажатие один раз на сенсор поставит или включит музыку, два раза – переключит трек, а если задержать на 1 секунду, то активируется другой режим работы.

Если активировать специальную настройку, то, когда вы начинаете что-либо говорить, автоматически включается режим прозрачности, а если замолчать, то в течение 10 секунд происходит переход в режим активного шумоподавления. Очень удобная и полезная вещь!

Если у вас смартфон Samsung, то при первом подключении наушников к устройству, произойдёт автоматическая загрузка и установка приложения Galaxy Wearable. Но если у вас устройство от другого производителя, то программу можно скачать в Google Play. Тут особых проблем нет.

В Galaxy Wearable одновременно простое и понятное меню. Переключать все функции не буду, а отмечу только самые важные. Самое топая функция «Обнаружение голоса», позволяет автоматически включать режим прозрачности и глушить музыку, чтобы вы могли вести разговор не снимая наушники.

Также можно настроить под себя эквалайзер. Если вы любите смотреть кино и поваляться, то работу сенсоров можно заблокировать. Ещё на рабочий стол можно вынести виджет приложения, позволяющий самостоятельно переключаться между режимами. Надо вам кого-то послушать, включаете режим прозрачности.

Микрофоны и речь

В том же приложении можно настроить чувствительность микрофонов, которые работаю в режиме прозрачности. Они могут быть настроены на четыре разных уровня от минимального до высокого. При активации максимальной чувствительности в первый раз можно испытать необычные чувства, потому что можно услышат каждый шорох и чих. Удивительно, интересно и необычно с непривычки.

При разговоре через наушники по телефону на улице, собеседник отчётливо слышит мою речь, а всё благодаря микрофонам с активным подавлением шума (ANC). Они буквально отслеживает окружающий шум и фильтруют его для выдачи.

Музыка

Каждый наушник оснащён двумя драйверами, один высокочастотный размером 6,5 мм, второй – низко-среднечастотный размером 11 мм. Большая редкость для беспроводных наушников. С кодеками тоже порядок — AAC, SBC и фирменный Scalable Codec. Именно это делает их универсальными, подойдут для любых моделей.

Если вы ещё сомневаетесь в покупке, то предлагаю послушать сборную солянку ниже. В Galaxy Buds Pro треки звучать совсем иначе, а звук переливается разными красками.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/hello@the-geek.ru/playlists/1000'>Новый плейлист</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/hello@the-geek.ru'>Редакция The GEEK</a> на Яндекс.Музыке

Автономность

По заявлению Samsung автономное время работы составляет 8 часов с выключенным режимом шумодава и 5 часов с включенным. За 10 минут зарядки в кейсе, можно получить дополнительные 50 минут прослушивания. Сам кейс увеличивает время воспроизведения до 28 часов. На деле про зарядку наушников просто забываешь. За всё время использования (это около месяца) я заряжал их всего два раза.

Итого

Galaxy Buds Pro задают высокую планку по качеству передачи речи, звука и автоматическом переключении режимов. Пожалуй, можно смело написать, что они являются одними из лучших на рынке. Удобное приложение для управления, качественный кейс и сами по себе они довольно стильные. Из-за всех перечисленных особенностей, они стали моими фаворитами среди TWS наушников.

Если вы гадаете какие наушники приобрести, то Galaxy Buds Pro смело рекомендую к покупке. Вы легко их настроите на своём смартфоне и не нужно будет танцевать с бубном, чтобы разблокировать какие-либо функции. Единственный совет, обязательно перед покупкой примерьте их.

Плюсы Защита от влаги

Качественный звук

Очень красивый внешний вид

Поддержка множества кодеков

Удобное и понятное приложение

Работа со всеми устройствами

Автоматическое переключение режимов Минусы Могут возникнуть проблемы с посадкой