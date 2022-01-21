Появились тизеры и характеристики игрового смартфона Lenovo Legion Y90

Компания Lenovo готовит игровой смартфон Legion Y90 на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1. Он станет одним из первых устройств такого класса. И вот в сети появились первые данные о новинке.

Сообщается, что смартфон будет иметь экран AMOLED E4 диагональю 6,92 дюйма с частотой 144 Гц и откликом сенсорного слоя на уровне 720 Гц. Новинка получит 18 ГБ ОЗУ, ещё 4 ГБ можно будет добавить за счёт виртуального раздела. Объём флеш-памяти составит 512 ГБ, пока неясно, будут ли другие версии. Новинке приписывают батарею на 5500 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт.

Также в сети появились официальные тизеры, которые раскрывают дизайн и некоторые особенности. К примеру, у Legion Y90 будут встроенные «курки» с ресурсом более 3 миллионов нажатий и мощная система охлаждения.

Цена и дата выхода пока не сообщаются, однако, похоже, новинка скоро появится в релизе.

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