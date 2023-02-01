Новости

Появились пресс-изображения смартфонов и аксессуаров серии Samsung Galaxy S23

Уже сегодня Samsung представит флагманскую серию Galaxy S23.

Вчера все версии смартфонов показали на живых фото, а сегодня популярный инсайдер Evleaks опубликовал пресс-изображения устройств и чехлов для них.

Также он назвал полные характеристики Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Вариаций аксессуаров будет много, а цвета соответствовать самим панелям смартфонов.

Мероприятие Samsung Unpacked 2023 пройдет уже сегодня в 21 час по московскому времени.

Подпишитесь на Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации @T_GEEK

Теги: 
Источник:
Mybroadband

Последние посты

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии