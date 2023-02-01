Появились пресс-изображения смартфонов и аксессуаров серии Samsung Galaxy S23

Уже сегодня Samsung представит флагманскую серию Galaxy S23.
Вчера все версии смартфонов показали на живых фото, а сегодня популярный инсайдер Evleaks опубликовал пресс-изображения устройств и чехлов для них.
Также он назвал полные характеристики Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.
Вариаций аксессуаров будет много, а цвета соответствовать самим панелям смартфонов.
Мероприятие Samsung Unpacked 2023 пройдет уже сегодня в 21 час по московскому времени.
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