Появились пресс-изображения смартфонов и аксессуаров серии Samsung Galaxy S23

Уже сегодня Samsung представит флагманскую серию Galaxy S23.

Вчера все версии смартфонов показали на живых фото, а сегодня популярный инсайдер Evleaks опубликовал пресс-изображения устройств и чехлов для них.

Также он назвал полные характеристики Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Вариаций аксессуаров будет много, а цвета соответствовать самим панелям смартфонов.

Мероприятие Samsung Unpacked 2023 пройдет уже сегодня в 21 час по московскому времени.