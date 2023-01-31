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Все смартфоны Samsung Galaxy S23 показали на живых фото до анонса

Samsung уже завтра представит свою флагманскую линейку Galaxy S23. Сейчас опубликовали живые фото всех версий: Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

Изображения показал популярный инсайдер Ice Universe. Отдельно выделился топовый S23 Ultra. Смартфон засняли на витрине, подтвердив все предполагаемые характеристики устройства.

Так Samsung Galaxy S23 Ultra получил 6,8-дюймовый QHD+ дисплей, поддержку S Pen и батарею на 5000 мАч. Слухи о камере, также подтвердились — основной датчик 200-мегапиксельный + дополнительные 12+10+10 Мп.

Ждем анонс.

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