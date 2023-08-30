Появились фото и характеристики умных часов и наушников суббренда Nothing CMF

В начале августа компания Nothing сообщила о запуске суббренда CMF. Свежая утечка предоставляет информацию о продуктах бренда: умных часах, беспроводных наушниках и зарядном устройстве.

Наибольший интерес представляют умные часы Watch Pro. Их дизайн выполнен в стиле минимализма с плоскими гранями. Что касается экрана, то устройство обладает 1,96-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 600 нит. Также сообщается о наличии 50 циферблатов и способности отслеживать более 100 различных тренировок.

Среди функций Watch Pro – мониторинг сердцебиения, уровня кислорода в крови, отслеживание сна и стресса. Кроме того, будет возможность принимать вызовы и активировать шумоподавление ИИ. Согласно слитой информации, стоимость часов будет в диапазоне $55-69 (~5260-6600 рублей).

Также в ассортименте CMF появятся беспроводные наушники Buds Pro с функцией шумоподавления и 11 часами работы от одной зарядки, а также зарядное устройство GaN мощностью 65 Вт, оснащенное двумя портами USB-C и одним USB-A. Предполагаемая стоимость наушников – $43 (~ 4100 рублей), зарядки – $37 (~ 3500 рублей).

Предполагается, что продажи новых продуктов CMF стартуют в конце сентября.