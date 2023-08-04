Nothing запускает бренд CMF для создания доступных устройств с уникальным дизайном

Основатель стартапа Nothing Карл Пей, заявил о запуске нового бренда под названием CMF. В первую очередь его фокус будет сделан на создание доступной электроники с привлекательным дизайном. По словам Пея, существующие бюджетные устройства на рынке не вызывают восторга, поэтому CMF собирается изменить эту ситуацию, внедрив в свои продукты принципы ориентированности на дизайн и потребности пользователей, которые стали характерными для бренда Nothing.

Однако, несмотря на фокус на доступность и дизайн, бренд Nothing продолжит свою работы в своём стиле. Для нового бренда создана отдельная команда, которая будет заниматься разработкой CMF, чтобы не отвлекать специалистов Nothing от основных проектов компании.

CMF стартует с выпуска умных часов и наушников, а подробности об устройствах будут раскрыты в ближайшие месяцы.

В конце июня стартап Nothing привлек 96 миллионов долларов инвестиций. В число инвесторов вошла и музыкальная группа Swedish House Mafia.