Xiaomi 14 вошел в тройку лучших камерофонов премиум-сегмента

Эксперты из лаборатории DxOMark протестировали камеры смартфона Xiaomi 14 и поставили его на третье место (138 баллов) в рейтинге устройств премиум-сегмента. Он уступает лишь Google Pixel 8 и iPhone 15.

При этом в глобальном рейтинге Xiaomi 14 входит в первую тридцатку – 28 место. В тройке лидеров HUAWEI Mate 60 Pro+, HUAWEI P60 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Анализируя результаты, эксперты отмечают значительное улучшение в качестве фото и видео по сравнению с предыдущей моделью, Xiaomi 13. Xiaomi 14 демонстрирует точную экспозицию в различных условиях, высокий уровень детализации при минимальном шуме, нейтральном балансе белого и съемке телекамерой.

Среди недостатков камеры DxOMark упомянает низкий контраст на лицах при ярком и контровом освещении, проблемы с адаптацией экспозиции при видеосъемке, видимые шумы при слабом освещении и артефакты на фотографиях.