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Представлены лимитированные Xiaomi 14/14 Pro и Watch S3 в цветах Xiaomi SU7

28 декабря Xiaomi провела презентацию, на которой представила лимитированные версии смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, а также часы Xiaomi Watch S3 с eSIM.

Гаджеты имеют характеристики аналогичные базовым версиям, однако, получили специальные варианты расцветки – Aqua Blue и Verdant Green. В аналогичных цветах на презентации представили электрокар Xiaomi SU7.

При этом лимитированные смартфоны имеют только одну конфигурацию памяти – 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Цены на устройства следующие:

  • Xiaomi 14 – 4999 юаней (~64000 рублей)
  • Xiaomi 14 Pro – 5999 юаней (~76800 рублей)
  • Xiaomi Watch S3 – 1099 юаней (~14000 рублей)

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Источник:
Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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