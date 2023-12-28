Представлены лимитированные Xiaomi 14/14 Pro и Watch S3 в цветах Xiaomi SU7

28 декабря Xiaomi провела презентацию, на которой представила лимитированные версии смартфонов Xiaomi 14 и 14 Pro, а также часы Xiaomi Watch S3 с eSIM.

Гаджеты имеют характеристики аналогичные базовым версиям, однако, получили специальные варианты расцветки – Aqua Blue и Verdant Green. В аналогичных цветах на презентации представили электрокар Xiaomi SU7.

При этом лимитированные смартфоны имеют только одну конфигурацию памяти – 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Цены на устройства следующие:

Xiaomi 14 – 4999 юаней (~64000 рублей)

Xiaomi 14 Pro – 5999 юаней (~76800 рублей)

Xiaomi Watch S3 – 1099 юаней (~14000 рублей)