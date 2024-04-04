Новый Xiaomi 14 подешевел в России на 23%

В конце февраля в России стартовал предзаказ, а затем и начались продажи нового смартфона Xiaomi 14. Ценник на старте продаж начинался от 100 тысяч рублей в зависимости от конфигурации памяти.

Если крупные сети продолжают держать эти цены, то на некоторых маркетплейсах приобрести смартфон можно дешевле. Большинство предложений – 85-90 тысяч рублей, однако есть продавцы, которые готовы отдать Xiaomi 14 12/256 ГБ за 77 тысяч рублей. Это на 23% дешевле, чем на старте продаж.

Напомним, Xiaomi 14 стал первым смартфоном на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и прошивке HyperOS. Девайс оснащён 6,36-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, тремя камерами 50 Мп и батареей 4610 мАч.