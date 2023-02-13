Пользователи жалуются на треснувшие экраны Samsung Galaxy Fold 3

У пользователей смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 появились жалобы на устройства. Как оказалось, складные экраны смартфонов трескаются, хотя пользователи бережно обращаются с девайсами.

Проблема затрагивает модели, выпущенные в августе 2021 года, так что гарантия на них закончилась, а платный ремонт стоит 700-800 долларов, что есть примерно 3/4 стоимости смартфона.

В частности, жалобы касаются трещин в месте сгиба дисплея, хотя устройство может открываться 2-3 раза в неделю и, согласно заявлениям компании, выдерживает до 200 000 циклов.

Пока что производитель не дал комментариев по теме. Также неясно, были ли такие проблемы у других смартфонов этой серии.