Пользователи Android жалуются на сбой приложения Google

Сегодня утром у многих пользователей Android-смартфонов день начался с ошибок. На экранах возникали сообщения о сбоях в приложениях Google и сервисах Google Play, причём у разных производителей. Отмечены сбои на моделях от Xiaomi, Samsung, Motorola и так далее.

Проблему удалось минимизировать к 11 часам МСК. Как отмечается, «виновником» стало обновление приложения Google до версии 12.23.16.23, хотя сообщения выдавали и другие приложения.

Пока что ситуация нормализовалась, весь Google сама устранила проблему. Однако многие пользователи перешли на бета-версию приложения Google или откатились на предыдущий релиз.

Пока что компания не уточняет, что именно стало причиной сбоя. Но, похоже, она затронула очень многие страны.

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