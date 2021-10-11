Показан реалистичный рендер iPhone 14 Pro

Дизайнер Бен Гескин поделился в Twitter компьютерным изображением передней панели iPhone 14 Pro/Pro Max. На нём видно, что пресловутой «моноброви» нет — вместо неё есть компактный модуль камеры и датчиков в виде пилюли.

Само собой, это пока не официальное изображение Apple, а лишь концепция. Впрочем, она вполне соответствует слухам о том, что в будущем поколении компания из Купертино откажется от «чёлки» — она занимает слишком много места на экране.

При этом отметим, что такая конфигурация будет использоваться только в старших моделях — Pro и Pro Max. В остальных «монобровь» останется. Скорее всего, таким образом компания планирует по-разному позиционировать старшие и младшие модели.

При этом отметим, что источники из цепочки поставок уже подтвердили, что хотя бы некоторые модели из линейки «четырнадцатых» окажутся без «моноброви». К слову, ранние версии этой модели уже тестируются.