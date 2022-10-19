Apple уже производит iPhone 14 Pro Max в Индии

В китайских соцсетях опубликовали фотографии iPhone 14 Pro Max, которые произвели в Индии.

Один покупатель приобрел одновременно два iPhone 14 Pro Max на 256 Гб. Одна коробка была «Made in China», вторая — «Made in India».

Раньше компания запускала производство в Индии только спустя какое-то продолжительное время с выхода устройства. Сообщается, что к концу 2022 года Apple перенесет туда 5% сборки всех iPhone 14. Значительный сдвиг произойдет в течение трех лет, когда купертиновцы перенесут 25% мощности производства других своих устройств, таких как AirPods, Mac, Apple Watch и iPad.

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