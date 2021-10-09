Версия iPhone 14 без чёлки уже тестируется

Китайские СМИ со ссылкой на данные инсайдера Digital Chat Station сообщают, что компания Apple уже тестирует iPhone под кодовым названием D85x. Важно то, что он оборудован 120-герцевым экраном без чёлки. Вместо неё — небольшой вырез под камеру.

Ранее мы сообщали, что такой вариант могут получить только модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, тогда как базовая версия и iPhone 14 Max сохранять «монобровь».

При этом Линь Эньпинг, генеральный директор компании по производству оптических линз Largan, заявил о прорыве в оптических технологиях. Он позволит удалить чёлку, а сама технология уже готова к запуску массового производства. Остаётся лишь вопрос о том, планируют ли в Купертино перейти на эту технологию.

Само собой, до выхода iPhone 14 ещё много времени, так что говорить о чём-то с уверенностью пока сложно.