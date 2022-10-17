Камера iPhone 14 Pro Max уступает в съемке Pixel 7 Pro

Камера iPhone 14 Pro Max не заняла первое место в рейтинге DxOMark. Флагманский iPhone этого года оказался на третьем месте.

Так как у iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro одинаковые характеристики основной камеры, а также один и тот же процессор A16 Bionic, их результаты в этом тестировании оказались идентичными — 146 баллов.

Первое и второе место забрали Google Pixel 7 Pro и Honor Magic4 Ultra соответственно. У них по 147 баллов. Топ-6 камер смартфонов сейчас выглядит так:

Среди плюсов и минусов выделяют следующее:

Google выпустила серию Pixel 7 в этом месяце, про эти смартфоны можно почитать тут.

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