POCO X4 Pro 5G дебютирует на MWC 2022 и в России

Компания POCO объявила о глобальном запуске смартфонов POCO X4 Pro 5G и POCO M4 Pro в рамках MWC Барселона 2022, самой значимой мировой выставки в мобильной индустрии.

Это первая официальная презентация компании под брендом POCO на MWC. Одновременно с глобальной премьерой новинки были представлены и в России в рамках POCO CONF.

POCO X4 Pro 5G — новейший смартфон бренда. Новинка обладает AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельной камерой, процессором Snapdragon 695 5G, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой мощностью 67 Вт.

POCO M4 Pro впервые среди смартфонов серии M применяется технология DotDisplay в 6,43-дюймовом AMOLED-дисплее. А частота обновления 90 Гц и частота дискретизации касания 180 Гц, обеспечивают еще более высокую тактильную отдачу при взаимодействии с устройством. Новинка оснащена чипсетом MediaTek Helio G96 и 8 ГБ оперативной памяти.

POCO X4 Pro 5G будет доступен в трех цветах: Лазерный Черный, Лазерный Синий, и Желтый POCO. Смартфон также будет доступен в двух модификациях: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Стоимость POCO X4 Pro 5G:

6 ГБ + 128 ГБ – 33 990 рублей;

8 ГБ + 256 ГБ – 36 990 рублей.

POCO M4 Pro также будет доступен в трех цветах: Заряженный Черный, Холодный Синий и Желтый POCO. Смартфон будет доступен в двух модификациях: 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Стоимость POCO X4 Pro 5G:

6 ГБ + 128 ГБ – 24 990;

8 ГБ + 256 ГБ – 27 990.

В продаже новинки появятся с 7 марта на AliExpress Tmall, а с 10 марта (POCO X4 Pro) во всех розничных точках.

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