POCO представит M4 Pro 5G в России 16 декабря

Компания POCO объявила дату российской онлайн-презентации M4 Pro 5G: новинка будет представлена в России уже 16 декабря в 18:00 по московскому времени. Помимо основных социальных сетей POCO впервые проведет трансляцию на платформе Twitch. Мероприятие пройдет в интерактивно-развлекательном формате.

POCO M4 Pro 5G получил лучший в своем классе процессор MediaTek Dimensity 810, адаптивный дисплей с частотой обновления 90 Гц для плавной картинки и быструю зарядку 33 Вт Pro.

Посмотреть презентацию POCO M4 Pro можно в официальных социальных сетях бренда во ВКонтакте, YouTube, на официальном сайте po.co и на платформе Twitch.