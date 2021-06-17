POCO M3 Pro официально представлен в России

Компания POCO сообщила о поступлении на российский рынок смартфона M3 Pro – усовершенствованной версии предыдущего M3.

Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, а также внушительный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

На задней стороне корпуса расположилась система из трех камер: 48-Мп основная, 2-Мп макрокамера и 2-Мп сенсор глубины.







Не обошлось устройство и без нескольких аппаратных особенностей. Смартфон оснащается инфракрасным портом, чипом NFC для бесконтактной оплаты и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.

В России POCO M3 Pro можно будет приобрести с 21 июня. Стоимость версии с объемом памяти 4/64 ГБ составит 17 990 рублей, версия с 6/128 ГБ – 19 990 рублей.

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