Poco F3 Pro могут показать уже завтра

Китайский бренд Poco опубликовал свежий тизер к будущему смартфону Poco F3 Pro (название пока условное. Это глобальная версия Redmi K40 Pro, которая может быть представлена уже завтра.

Something even more exciting is coming! 😉



Want to find out what it is?



Stay tuned for November 9th at 20:00 GMT+8! #POCOM4Pro 5G #PowerUpYourFun pic.twitter.com/zrD52nqnd9 — POCO (@POCOGlobal) November 7, 2021

Отметим, что на глобальном рынке уже есть Poco F3 (Redmi K40) и Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro+). Пока неясно, как будет называться новая версия, однако она, по слухам, будет дешевле Xiaomi Mi 11i, при этом получит процессор Snapdragon 888. Это сделает новинку одним из самых доступных флагманов с «тремя восьмёрками».

Помимо этого, завтра же могут показать Poco M4 Pro 5G — глобальную версию Redmi Note 11 5G. Эта модель получит экран IPS диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 90 Гц, основную камеру с модулями 50 + 8 МП, а также процессор Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

Цены пока не сообщаются.