Poco F3 Pro могут показать уже завтра

Китайский бренд Poco опубликовал свежий тизер к будущему смартфону Poco F3 Pro (название пока условное. Это глобальная версия Redmi K40 Pro, которая может быть представлена уже завтра.
Отметим, что на глобальном рынке уже есть Poco F3 (Redmi K40) и Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro+). Пока неясно, как будет называться новая версия, однако она, по слухам, будет дешевле Xiaomi Mi 11i, при этом получит процессор Snapdragon 888. Это сделает новинку одним из самых доступных флагманов с «тремя восьмёрками».
Помимо этого, завтра же могут показать Poco M4 Pro 5G — глобальную версию Redmi Note 11 5G. Эта модель получит экран IPS диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+ с кадровой частотой 90 Гц, основную камеру с модулями 50 + 8 МП, а также процессор Dimensity 810 и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.
Цены пока не сообщаются.
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