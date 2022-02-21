POCO представит новые устройства в России 28 февраля

Компания POCO объявила официальную дату глобальной и российской онлайн-презентации новых устройств POCO X4 Pro 5G и M4 Pro, которая впервые состоится в один день — 28 февраля в 15:00 по мск.

Глобальная часть онлайн-презентации пройдет в рамках MWC — впервые за всю историю существования бренда. Специально для россиян компания запустит озвучку на русском языке, которая будет доступна в российских социальных сетях бренда.

Презентация будет доступна на платформах в социальных сетях: VKontakte, Twitch и YouTube.

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