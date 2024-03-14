Плеер VLC появится на Apple Vision Pro

На Apple Vision Pro по-прежнему отсутствуют многие приложения, которые уже знакомы пользователям с iOS и macOS. Тем не менее, некоторые крупные разработчики уже заявили, что пока не заинтересованы в переносе своих приложений на Vision Pro.

В интервью с Lowpass, стало известно, что VideoLAN (некоммерческая организация, стоящая за приложением) работает над версией VLC для Vision Pro.

Однако президент VideoLAN Жан-Батиста Кемпф отмечает, что может пройти некоторое время, прежде чем приложение будет доступно в App Store, так как у разработчиков нет мотивации активно разрабатывать его для visionOS из-за небольшой пользовательской базы.