Представлен плеер Sony Walkman WM1ZM2 за 213 тыс. рублей

Компания Sony начала продажи плееров премиум-класса Walkman, ориентированные на аудиофилов.

Первая модель NW-WM1ZM2 обойдётся покупателю в $3700. Плеер изготовлен из первоклассных материалов, облачённых в корпус из позолоченной бескислородной меди, которая обеспечивает экранирование от помех и прочность конструкции.

Также Sony выпустила более бюджетную модель NW-WM1AM2 за $1400. Главным отличием от старшего собрата является корпус из алюминиевого сплава и применение обычного медного кабеля для соединения разъёма 3,5 мм с платой усилителя, ну а в случае NW–WM1ZM2 применяется элитный толстый кабель KIMBER KABLE.

Обе модели используют технологию цифрового усиления S-Master HX, полностью цифровой усилитель, передовые конденсаторы, бессвинцовый припой и множество других инженерных решений для обеспечения высокого качество звучания.

Работают оба плеера под управлением Android 11, что позволяет слушать музыку из любых онлайн-каталогов. Подгружать их можно при помощи Wi-Fi 2.4/5,0 ГГц и Bluetooth 5.0.

Плееры оснащаются 5,0″ TFT-дисплеем с разрешением 1280 x 720 точек, автономностью на 40 часов работы, портом USB-C и слотом для карт microSD.

Старшая модель обладает накопителем на 256 ГБ, а младшая на 128 ГБ. Новинки есть и на российском сайте Sony, но их стоимость остаётся неизвестной.

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