Sony не отправляет коды авторизации PlayStation на российские номера

Компания Sony перестала отправлять коды для подтверждения входа на многие номера российских операторов.

В первую очередь изменения затронули пользователей, которые используют двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунт PSN. При попытке авторизоваться отправляется SMS-подтверждение. По сообщению наших читателей, такая проблема наблюдается несколько дней. Каких-либо сбоев в сервисе PlayStation не наблюдается.

Теперь для авторизации в своём аккаунте нужно воспользоваться резервными кодами из раздела: Настройки > Пользователи и учётные записи > Безопасность > Резервные коды. Данные коды можно использовать вместо SMS-кода. При входе на сайте PSN или в приложении PS App нужно нажать Не удаётся получить код > Вход в сеть с помощью резервного кода.

Кроме того, если доступа к запасным кодам нет, то нужно позвонить в техническую поддержку и попросить отключить двухфакторную аутентификацию.

Представители Sony никак не комментируют ситуацию.

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