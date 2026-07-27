Складной iPhone Fold может лишиться кнопки Action Button

В сети появились новые подробности о складном iPhone Fold. Согласно утечке, Apple сохранит физическую кнопку Camera Control для быстрого запуска камеры и управления съёмкой, однако от кнопки Action Button компания может отказаться.

Предполагается, что из-за тонкого корпуса и внутренней компоновки складного смартфона Apple не сможет разместить все дополнительные элементы управления. Поэтому вместо универсальной Action Button останется стандартный переключатель беззвучного режима.

На опубликованных рендерах показан складной iPhone в формате «книжки» с крупным внешним экраном и тонким корпусом. При этом изображения не являются официальными и основаны на утечках.

Ранее сообщалось, что iPhone Fold может получить внутренний гибкий дисплей около 7,8 дюйма, внешний экран примерно 5,5 дюйма, титановую рамку и цену около $2000.

Ожидается, что Apple представит устройство в 2026 году вместе с линейкой iPhone 18.