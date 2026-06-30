Commo представил зарядки Core Plus со встроенными кабелями USB-C

Commo выпустил линейку зарядных устройств Core Plus со встроенными кабелями USB-C. После зарядки провод можно убрать внутрь корпуса, поэтому носить отдельный кабель больше не нужно.

В серию вошли четыре модели мощностью 35, 45, 65 и 67 Вт. Все они поддерживают быструю зарядку и оснащены защитой от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Модели Core Plus 35 и Core Plus 45 получили по одному встроенному кабелю USB-C и дополнительный порт USB-C для одновременной зарядки двух устройств.

Core Plus 65 оснащён встроенным кабелем, а также разъёмами USB-C и USB-A. Это позволяет одновременно заряжать до трёх устройств, включая ноутбук.

Старшая модель Core Plus 67 получила сразу два встроенных кабеля длиной 75 см и дополнительный порт USB-C. Общая мощность 67 Вт позволяет одновременно заряжать ноутбук, планшет и ещё один гаджет.

Стоимость зарядных устройств Commo Core Plus начинается от 2 500 рублей.