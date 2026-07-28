Старт продаж HUAWEI FreeClip 2 S: сколько стоят обновлённые наушники-клипсы в России

В России начались продажи беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Модель выполнена в открытом форм-факторе с обновлённой С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона.

Производитель заявляет, что такая конструкция обеспечивает более комфортную и надёжную посадку, сохраняя возможность слышать окружающие звуки.

Также обновлён зарядный кейс: его вместимость увеличилась примерно на 20%, а корпус получил новое глянцевое покрытие. Наушники доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах.

Стоимость HUAWEI FreeClip 2 S составляет 16 990 рублей.