Старт продаж HUAWEI FreeClip 2 S: сколько стоят обновлённые наушники-клипсы в России
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Старт продаж HUAWEI FreeClip 2 S: сколько стоят обновлённые наушники-клипсы в России

Новинка сохранила фирменную конструкцию-клипсу, но получила переработанный дизайн и увеличенный зарядный кейс.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:48
Старт продаж HUAWEI FreeClip 2 S: сколько стоят обновлённые наушники-клипсы в России

В России начались продажи беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Модель выполнена в открытом форм-факторе с обновлённой С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона.

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Производитель заявляет, что такая конструкция обеспечивает более комфортную и надёжную посадку, сохраняя возможность слышать окружающие звуки.

Те самые трендовые наушники-клипсы: обзор HUAWEI FreeClip 2

Также обновлён зарядный кейс: его вместимость увеличилась примерно на 20%, а корпус получил новое глянцевое покрытие. Наушники доступны в глубоком синем и космическом серебристом цветах.

Стоимость HUAWEI FreeClip 2 S составляет 16 990 рублей.

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