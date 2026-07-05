Sony предупредила об удалении неактивных аккаунтов PlayStation
Новости

Sony предупредила об удалении неактивных аккаунтов PlayStation

Перед этим компания должна предупредить владельца и предоставить дополнительное время для входа.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:05
Sony предупредила об удалении неактивных аккаунтов PlayStation

Sony может закрыть аккаунт PlayStation, если пользователь не входил в него в течение 36 месяцев. Такое условие указано в пользовательском соглашении компании.

Перед удалением Sony обязана отправить уведомление на электронную почту, привязанную к аккаунту. После этого пользователю дают ещё шесть месяцев, чтобы войти в учётную запись и сохранить её.

Если аккаунт всё же будет закрыт, восстановить доступ к профилю, PlayStation Network, цифровым играм, дополнениям и другому приобретённому контенту уже не получится.

Речь идёт именно о длительно неактивных учётных записях. Достаточно периодически входить в аккаунт, чтобы избежать его возможного удаления.

Ранее стало известно, что Sony планирует отказаться от выпуска дисков для PS.

Обсудить

Главное по теме

Новости Эпоха игровых дисков заканчивается: Xbox может отказаться от привода вслед за PlayStation

PlayStation отказывается от дисков, Xbox может пойти следом.
Новости Sony намекнула на высокую цену будущей PlayStation 6 Новости Продажи PlayStation и Xbox в США обновили антирекорды

Похожие материалы

PlayStation 5 Sony прекратит выпуск дисков с новыми играми для PlayStation с 2028 года

Компания объяснила решение переходом игроков на цифровые версии.

 App Store Sony изменила иконку приложения PlayStation в честь GTA VI

Стартовала масштабная промо-кампания.

 EDC PlayStation 1994 года стала чехлом для ноутбука и планшета

Sony превратила оригинальную PlayStation 1994 года в чехол для ноутбука и планшета.

 Anker Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать

Актуальные модели с ANC, LDAC и честными минусами — июнь 2026.

Скидки и подборки

Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome Отказываемся от Word: 7 бесплатных альтернатив для Windows, Mac и телефона Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Последние новости

Вин Дизель заявил о начале съёмок финального «Форсажа» Apple добавила в iOS 27 защиту от мошенников во время звонков и переписок Xiaomi открыла в Москве флагманский двухэтажный магазин В России стартовали продажи GAC Hyptec HT со встроенным Яндекс Авто Вступление закона о криптовалютах в России отложили до сентября Все новости
Тренд
Мини-станция в ушах? Обзор Яндекс ДропсПока Google Chrome: выбираем браузер для iOS и Android5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейМини-станция в ушах? Обзор Яндекс ДропсПока Google Chrome: выбираем браузер для iOS и Android5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор BukaTech Alan: автохолодильник на 8 литров для тех, кто устал от тёплой воды в дороге

    Обзоры

  2. Обзор realme C100x: зарядил и забыл на пару дней

    Обзоры

  3. Soundcore Space 2: обзор наушников с шумодавом и автономностью на неделю

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI MatePad Mini: похоже, у iPad mini проблемы

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Дропс: маленькая Станция в ушах

    Обзоры

  6. Обзор XPPen Magic Drawing Pad: автономный планшет для художников и дешевле iPad

    Обзоры
Смотреть все обзоры