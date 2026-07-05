Sony предупредила об удалении неактивных аккаунтов PlayStation

Sony может закрыть аккаунт PlayStation, если пользователь не входил в него в течение 36 месяцев. Такое условие указано в пользовательском соглашении компании.

Перед удалением Sony обязана отправить уведомление на электронную почту, привязанную к аккаунту. После этого пользователю дают ещё шесть месяцев, чтобы войти в учётную запись и сохранить её.

Если аккаунт всё же будет закрыт, восстановить доступ к профилю, PlayStation Network, цифровым играм, дополнениям и другому приобретённому контенту уже не получится.

Речь идёт именно о длительно неактивных учётных записях. Достаточно периодически входить в аккаунт, чтобы избежать его возможного удаления.

Ранее стало известно, что Sony планирует отказаться от выпуска дисков для PS.