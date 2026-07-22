Apple превратит iPhone в «звонилку» за просрочку платежа: в бета-версии iOS 27 нашли неприятный сюрприз

В бета-версии iOS 27 нашли упоминания новой функции Restricted Mode, которая сможет ограничивать работу iPhone, если владелец перестанет платить по программе рассрочки или лизинга. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на исследование 9to5Mac.

Если устройство перейдёт в Restricted Mode, пользователю останутся доступны только базовые приложения — «Телефон», «Настройки» и App Store. Остальные программы будут заблокированы до восстановления статуса платежей.

В коде iOS 27 также обнаружен механизм Partner Finance Lock. Он должен помешать владельцу стереть данные с устройства, перепродать его или разобрать на запчасти. При этом функция интегрирована с сервисом «Локатор», но, как утверждается, не передаёт местоположение смартфона финансовым партнёрам Apple.

Предполагается, что эти механизмы готовятся для новой программы Apple Upgrade, о которой ранее сообщал Bloomberg. Она позволит брать iPhone, iPad и Mac в долгосрочную рассрочку или лизинг с возможностью регулярно обновлять устройство.

Пока речь идёт лишь о коде, найденном в тестовой версии iOS 27. Apple официально не анонсировала ни Restricted Mode, ни программу Apple Upgrade, поэтому к моменту релиза системы функции могут измениться или вовсе не попасть в финальную сборку.