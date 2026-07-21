Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon
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Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon

В планах 8 эпизодов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 23:06
Создатель «Пилы» спродюсирует нового «Робокопа» для Amazon

Amazon MGM Studios одобрила производство сериала по «Робокопу». Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и выйдет эксклюзивно на Prime Video. Проект находился в разработке с момента покупки MGM компанией Amazon в 2022 году.  

По сюжету технологическая корпорация убеждает город принять на службу мощного робота-полицейского, внутри которого находится сознание погибшего офицера. Авторы обещают сохранить темы оригинального фильма: влияние корпораций, развитие технологий и границы между человеком и машиной.  

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером назначен Питер Око, работавший над сериалами «Ложа 49», «Мёртвые до востребования» и «Офис». Продюсерами также выступят Джеймс Ван, Майкл Клиар и Роб Хакетт от Blumhouse Atomic Monster. К проекту присоединился Эдвард Ноймайер, соавтор сценария оригинального «Робокопа» 1987 года.  

Актёрский состав, даты начала съёмок и премьеры пока не объявлены.

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