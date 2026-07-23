HONOR анонсировала переход на Agentic OS и сменила фирменный стиль
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HONOR анонсировала переход на Agentic OS и сменила фирменный стиль

Обновили логотип, фирменный стиль и позиционирование.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:57
HONOR анонсировала переход на Agentic OS и сменила фирменный стиль

HONOR объявила о масштабном ребрендинге. Компания представила новый визуальный стиль, обновила фирменный логотип и отказалась от слогана Go Beyond в пользу Dare to Be. Эти изменения отражают новую стратегию бренда, ориентированную на развитие экосистемы устройств с искусственным интеллектом, а не только смартфонов. 

Вместе с новым слоганом HONOR представила графический символ, который дополнил привычный текстовый логотип, а также обновила фирменный голубой цвет, выбрав более насыщенный оттенок PANTONE 2193C. По словам компании, новый фирменный стиль подчёркивает переход к человекоориентированным технологиям и ИИ-сервисам. 

HONOR анонсировала переход на Agentic OS и сменила фирменный стиль

В HONOR отмечают, что стратегия HONOR Alpha Plan и философия AHI (Augmented Human Intelligence) уже принесли результаты. По данным компании, в первом квартале 2026 года её бизнес вырос на 25% вопреки рыночным тенденциям. Производитель также заявил, что стал единственной китайской компанией с положительной динамикой продаж за этот период и занял второе место в мире на рынке складных смартфонов. 

Среди ключевых направлений развития HONOR выделяет подготовку к запуску смартфонов нового класса HONOR Robot Phone, развитие экосистемы ИИ-устройств, систему вычислительной фотографии AiMAGE, сотрудничество с производителем кинооборудования ARRI, а также новую операционную систему Agentic OS, предназначенную для работы с ИИ-агентами. 

По словам компании, обновление бренда отражает её стремление выйти за рамки рынка смартфонов и сосредоточиться на создании единой экосистемы устройств и сервисов на базе искусственного интеллекта. 

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