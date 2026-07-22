«Яндекс Музыка» представила «Мою волну на двоих» для совместного прослушивания

«Яндекс Музыка» представила «Мою волну на двоих» — новый режим рекомендаций, который формирует общий плейлист на основе музыкальных вкусов сразу двух пользователей. Функция работает на базе генеративной модели ARGUS и уже доступна подписчикам «Яндекс Плюса».

В отличие от обычной «Моей волны», новый поток анализирует историю прослушиваний, лайки и другие действия обоих слушателей. Алгоритм объединяет их предпочтения, предлагая как треки, которые с высокой вероятностью понравятся обоим, так и композиции, знакомые только одному из участников, чтобы второй мог открыть для себя новую музыку.

При этом совместные прослушивания не влияют на персональные рекомендации каждого пользователя. В личный профиль попадают только явные сигналы вроде лайков и дизлайков, а история прослушивания общей волны остаётся приватной.

Создать «Мою волну на двоих» можно в разделе «Коллекция». Достаточно отправить ссылку-приглашение другому пользователю, после чего у обоих появится общий поток рекомендаций. Его можно переименовать, а слушать — независимо друг от друга, на разных устройствах и в любое удобное время.

Функция уже доступна в мобильном приложении, десктопной версии и веб-версии «Яндекс Музыки» для пользователей с подпиской «Яндекс Плюс».