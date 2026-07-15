Xiaomi представила Redmi Note 17
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Xiaomi представила Redmi Note 17

Новинки получили крупные OLED-экраны, но одновременно подорожали и перешли на более скромные характеристики.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:44
Xiaomi представила Redmi Note 17

Xiaomi анонсировала Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. Новинки получили более ёмкие аккумуляторы и крупные OLED-дисплеи, однако некоторые характеристики оказались слабее, чем у предыдущего поколения.

Базовый Redmi Note 17 оснастили 7-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, аккумулятором на 8000 мАч и процессором Snapdragon 4 Gen 4. При этом смартфон лишился стереодинамиков, а вместо двойной камеры теперь используется один 50-мегапиксельный модуль. Цена начинается от 1299 юаней (около 15 тыс. рублей).

Redmi Note 17 Pro получил Snapdragon 6s Gen 4, батарею на 9000 мАч и камеру 50+2 Мп. Его оценили минимум в 1499 юаней (около 17 тыс. рублей).

Xiaomi представила Redmi Note 17

Несмотря на увеличенные аккумуляторы, серия заметно подорожала. По сравнению с Redmi Note 16 стартовые цены выросли примерно на 30%, а базовая модель одновременно получила несколько упрощений, из-за чего обновление выглядит далеко не таким однозначным, как обычно.

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