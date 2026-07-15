PlayStation 6 может получить портативную версию

Следующее поколение PlayStation может сделать ставку на портативный формат. К такому выводу пришли журналисты The Verge после изучения ответов руководства Sony на вопросы инвесторов.

Глава Sony Interactive Entertainment Хидэяки Нисино заявил, что при разработке новой платформы компания хочет учитывать изменения в привычках игроков. В качестве примера он упомянул PlayStation Portal и возможность играть за пределами гостиной, которая традиционно считалась основным местом использования консоли.

По словам Нисино, Sony также хочет отказаться от устойчивого представления, что PlayStation обязательно привязана к телевизору, и обеспечить бесшовный игровой процесс в разных условиях. Следующая платформа при этом должна предложить собственную ценность, а не выглядеть простой альтернативой игровому ПК.

The Verge считает, что заявления могут указывать на полноценную портативную PlayStation, способную запускать игры локально. При этом Sony не подтверждала, что именно портативное устройство станет основной PS6. Компания может выпустить сразу две модели, включая традиционную домашнюю консоль.

Дополнительным аргументом журналисты называют постепенный отказ Sony от физических носителей. Компания объявила, что с января 2028 года новые игры для PlayStation перестанут выпускать на дисках. Они будут доступны только в цифровом формате.

Впрочем, связывать отказ от дисков исключительно с портативной PS6 пока преждевременно. Переход к цифровой дистрибуции выгоден Sony независимо от формата консоли, поскольку усиливает роль PlayStation Store и убирает рынок перепродажи физических копий.