Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro

Вместе с Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max в Китае компания Xiaomi выпустила планшеты Pad 8 и 8 Pro. Презентация прошла 25 сентября в Китае.

Обе модели получили 11,2-дюймовые IPS-экраны с высоким разрешением 3200×2136 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц, а яркость — до 800 нит. Покупателям предложат версии как с глянцевым, так и с матовым покрытием экрана.

Различия между устройствами кроются в «начинке». Обычный Pad 8 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4, а старшая версия Pad 8 Pro — на Snapdragon 8 Elite.

Аккумуляторы у моделей одинаковые — 9200 мАч. Но скорости зарядки разные: у Pad 8 — 45 Вт, у Pad 8 Pro — 67 Вт. Камеры также отличаются. Базовый планшет получил основную на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп, а «прошка» — 50 Мп и 32 Мп соответственно.

Стоимость Xiaomi Pad 8 в Китае начинается от 2199 юаней (~25 900 рублей), а Pad 8 Pro — от 2799 юаней (~33 000 рублей).