Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro | The GEEK
close
Новости

Xiaomi представила планшеты Pad 8 и 8 Pro

Главное нововведение — обновленные процессоры.

Вместе с Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max в Китае компания Xiaomi выпустила планшеты Pad 8 и 8 Pro. Презентация прошла 25 сентября в Китае.

Обе модели получили 11,2-дюймовые IPS-экраны с высоким разрешением 3200×2136 пикселей. Частота обновления достигает 144 Гц, а яркость — до 800 нит. Покупателям предложат версии как с глянцевым, так и с матовым покрытием экрана.

Различия между устройствами кроются в «начинке». Обычный Pad 8 работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4, а старшая версия Pad 8 Pro — на Snapdragon 8 Elite.

Аккумуляторы у моделей одинаковые — 9200 мАч. Но скорости зарядки разные: у Pad 8 — 45 Вт, у Pad 8 Pro — 67 Вт. Камеры также отличаются. Базовый планшет получил основную на 13 Мп и фронтальную на 8 Мп, а «прошка» — 50 Мп и 32 Мп соответственно.

Стоимость Xiaomi Pad 8 в Китае начинается от 2199 юаней (~25 900 рублей), а Pad 8 Pro — от 2799 юаней (~33 000 рублей).

id·211291·20250925_2025
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном
Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России
Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro
Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»
Xiaomi назначила дату презентации серии 17 и планшетов Pad 8
Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte
В России стартовали продажи POCO C85 с батареей на 6000 мА·ч и экраном 120 Гц
Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3
Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты
Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17
HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее
Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России
Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры