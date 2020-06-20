Планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ могут получить AMOLED-дисплеи на 120 Гц

В августе Samsung, как ожидается, представит свою флагманскую серию планшетов Galaxy Tab S7. Некоторые подробности о них уже известны — в частности, заявлен выход двух версий: с 11-дюймовым и 12,4-дюймовым дисплеем. Другие показатели, скорее всего, будут одинаковыми.

Меньшая версия, как ожидается, будет называться просто Galaxy Tab S7, более крупная — Galaxy Tab S7+. Сообщается, что старшая модель будет располагать роскошным дисплеем Super AMOLED с разрешением QHD и поддержкой HDR10+. При этом он получит частоту обновления в 120 Гц, что сделает его пригодным для полноценных игр.

Но куда интереснее, что младшая версия также будет располагать идентичной частотой, что позволит играть и на ней.

Помимо улучшенного дисплея, серия Galaxy Tab S7 будет оснащена стилусом S Pen, адаптером беспроводных сетей Wi-Fi 6, улучшенными камерами, стереодинамиками производства AKG, сканером отпечатков пальцев и быстрой зарядкой мощностью 25 Вт через порт USB Type-C.

Устройство будет оснащаться батареей ёмкостью 10090 мАч. В качестве операционной системы заявлена Android 10 с оболочкой OneUI 2.0. Ожидается, что Galaxy Tab S7 будут доступны в трёх цветах: сером, синем и коричневом.

Точная дата выхода на рынок и цена новых планшетов не сообщаются. Однако из-за коронавируса процесс может затянуться.