Планшет Realme Pad официально представлен

Китайская компания представила свой первый планшет Realme Pad. Это решение начального уровня с экраном на 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200 точек, частотой 60 Гц на базе матрицы IPS.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G80, есть 3 или 4 ГБ ОЗУ, а также 32 или 64 ГБ постоянной памяти. Основная и фронтальная камеры одиночные по 8 МП.

За автономность отвечает батарея на 7100 мАч с 18-Вт зарядкой. Из интерфейсов Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5, а за безопасность отвечает система распознавания лица пользователя.

Стоимость начинается с 13 999 рупий (менее 14 000 рублей). Международная версия ожидается позже.