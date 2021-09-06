Раскрыта цена и детали экрана Realme Pad

Китайская компания Realme в сентябре планирует показать первый в истории бренда планшет Realme Pad. В сети уже появились его живые фото от интернет-магазина Flipkart, а также некоторые детали.

Как сообщается, у планшета есть очень тонкий металлический корпус (толщина 6,9 мм), батарея ёмкостью 7100 мАч и экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2000 x 1200 точек. Он занимает 82,5% поверхности передней панели. Тип панели не указан, разные источники говорят о традиционном LCD или о более продвинутом AMOLED.

Другие особенности планшета — цена в 17 тысяч рублей и стереодинамики. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G80. Объёмы оперативной и постоянной памяти, а также их типы пока не сообщаются.

Похоже, что новый планшет должен стать поистине массовым решением