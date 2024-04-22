Pixel 8a может значительно прибавить в цене

Google готовит к выпуску смартфон Pixel 8a — базовую модель серии Pixel с акцентом на улучшенную камеру.

Ожидается, что устройство будет работать на флагманском процессоре Tensor G3, иметь 6,1-дюймовый экран, двойную камеру 64+13 Мп, аккумулятор на 4500 мАч и операционную систему Android 14.

Ранее сообщалось, что Pixel 8a будет стоить дороже своего предшественника. Согласно одному источнику, в Канаде смартфон будет доступен за 709 и 793 канадских доллара за версии на 128 и 256 ГБ соответственно. Для сравнения, Pixel 7a на старте продаж в прошлом году стоил 599 долларов, то есть ожидается повышение цен примерно на 18%.

Pixel 7a

В США Pixel 7a начинался с 499 долларов за версию на 128 ГБ, а значит Pixel 8a может стоить 599 долларов. Если эти предположения подтвердятся, то пропорционально вырастут цены и на флагманские Pixel 9, которые ожидаются осенью этого года. Их стоимость может стартовать от 799 долларов.

Официальная презентация запланирована на 14 мая на Google I/O 2024.