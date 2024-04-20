Google снова высмеивает iPhone по качеству фото и отсутствия ИИ

Только ленивый производитель смартфонов не сравнивал своё детище с iPhone. На этот раз Google решила выпустить новую короткометражку про iPhone и Pixel. Естественно, смартфон Google всеми способами пытается «подколоть» своего конкурента.

Сюжет ролика разворачивается на музыкальном фестивале Coachella, который недавно состоялся в Калифорнии. На фоне заката iPhone просит Pixel сделать его фото, однако так увлёкся процессом обсуждения мелких деталей, что вечер перешёл в ночь.

После того, как Pixel сделал фото, iPhone понял, что забыл подпрыгнуть на фото. И в этот момент Pixel даёт прямые намёки о наличии в нём встроенных опций с ИИ, таких как Magic Editor, позволяющий отредактировать готовую фотографию.

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