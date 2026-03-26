Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

Большой экран 144 Гц, батарея на 6500 мАч, IP69K/IP69/IP68, куча расцветок и более 80 ИИ-функций.
Редакция The GEEK сегодня в 12:11

В России вышел новый доступный смартфон TECNO CAMON 50. Новинка сочетает большой дисплей с частотой 144 Гц, емкий аккумулятор, более 80 встроенных ИИ-функций и защиту корпуса IP69K/IP69/IP68.

CAMON 50 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5К. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200 Ultimate. Его дополняют о 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт. На задней панели расположены 50-Мп основная камера с OIS и 8-Мп ультраширокоугольная, а на передней — 32-Мп фронталка.

Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro

TECNO CAMON 50 работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16, поддерживает 5G, оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos и ИК-портом.

Встроенный голосовой ассистент Ella помогает пользователям управлять приложениями, создавать видео из изображений, распознавать музыку, очищать динамики от воды и работать с текстами.

Новинка доступна в шести цветах: «Лунный черный», «Малахитовый зеленый», «Туманный титановый», «Весенний лавандовый», «Хвойный зеленый» и «Летний мятный». Цены:

  • TECNO CAMON 50 (8/128 ГБ) — 19 999 ₽;
  • TECNO CAMON 50 (8/256 ГБ) — 24 999 ₽;
  • TECNO CAMON 50 (12/256 ГБ) — 29 999 ₽.
Читайте также
Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей
TECNO

Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Модель начального уровня с большим плавным экраном, защищённым от деградации аккумулятором и функциями ИИ.
TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч
TECNO

TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч

Новинка получила AMOLED-экран 144 Гц, тройную камеру с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятор на 6500 мАч.
Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro
TECNO

Tecno представила смартфоны Camon 50 и Camon 50 Pro

Обе модели во многом схожи, но Pro-версия отличается изогнутым дисплеем и наличием телеобъектива.
TECNO выпустит в России смартфоны CAMON 30 Loewe. Design Edition с задником из кофе
TECNO

TECNO выпустит в России смартфоны CAMON 30 Loewe. Design Edition с задником из кофе

Бренд TECNO анонсировал выход лимитированной серии смартфонов CAMON...
Ещё по теме
Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России
Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1
Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода
Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026
Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России

Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России
Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея

Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея
Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами

Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности

Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности
Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч
Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

