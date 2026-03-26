Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

В России вышел новый доступный смартфон TECNO CAMON 50. Новинка сочетает большой дисплей с частотой 144 Гц, емкий аккумулятор, более 80 встроенных ИИ-функций и защиту корпуса IP69K/IP69/IP68.

CAMON 50 оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5К. За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G200 Ultimate. Его дополняют о 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной.

Аккумулятор емкостью 6500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт. На задней панели расположены 50-Мп основная камера с OIS и 8-Мп ультраширокоугольная, а на передней — 32-Мп фронталка.

TECNO CAMON 50 работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16, поддерживает 5G, оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos и ИК-портом.

Встроенный голосовой ассистент Ella помогает пользователям управлять приложениями, создавать видео из изображений, распознавать музыку, очищать динамики от воды и работать с текстами.

Новинка доступна в шести цветах: «Лунный черный», «Малахитовый зеленый», «Туманный титановый», «Весенний лавандовый», «Хвойный зеленый» и «Летний мятный».